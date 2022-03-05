14 yaşındaki kızı kaçırıp ağabeyini öldürdüler

Olay 14 Ocak günü ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi Konya Caddesi üzerinde belediye, adliye ve emniyet binalarının bulunduğu alanda meydana geldi. Kadınhanı adliyesinde ifade veren Mustafa Aydın ve babası Ahmet Aydın daha önceden aralarında husumet bulunan Ali Fuat Dağıdan ve yeğeni R.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Mustafa Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba Aydın saldırıdan yara almadan kurtuldu. Amca yeğen çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.







14 YAŞINDAKİ KIZI KAÇIRMIŞLAR

Olayla ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. Hüseyin Dağıdan, oğlu Muhittin ve kardeşi Mehmet Emin Dağıdan azmettirici oldukları belirtilerek Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Muhuttin Dağıdan'ın (21) cinayetten 10 gün kadar önce gece yarısı Aydın ailesinin 14 yaşındaki kızını kaçırdığı, ailenin kızlarını geri istemesi üzerine Dağıdan ailesinin kızı aynı gün sabah ailesine teslim ettiği öğrenildi.





Cinayet günü ise Mustafa ve babası Ahmet Aydın çarşıda gördükleri Muhittin Dağıdan'ı darp ettikleri daha sonra gözaltına alındıkları, adliyedeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradıkları belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.