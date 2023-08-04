14 yaşındaki yağmur 17 gündür kayıp

Samsun'un İlkadım ilçesinde 17 gün önce ziyarete gittiği ablasından eve dönmek için ayrılan, bir daha da haber alınamayan Yağmur Avcı (14), aranıyor. Annesiyle birlikte yaşayan Yağmur Avcı, 18 Temmuz'da ablasına gitti. Akşam geri dönmek için ablasının yanından ayrılan Avcı, eve dönmedi. Kızına ulaşamayan Havva Er, polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, Avcı'yı bulmak için çalışma başlattı. Kızının bulunması için yardım isteyen Havva Er, "Evden çıkmadan önce 'Anne çok bunaldım, ablamın yanına gidebilir miyim' dedi ve o şekilde gitti. Ancak eve dönmedi. Her yeri aradık, gidebileceği yerlere baktık. Kızım, psikolojik tedavi görüyor ve ilaç kullanıyor. Hayatından endişe ediyorum" dedi. DHA