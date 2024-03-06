140 bin liralık vurgun: Kendisini fabrika sahibi olarak tanıtıp...

BORÇ FAİZLERİNİ DÜŞÜRME BAHANESİYLE KREDİ KARTINI ALDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, E.Y., 2 Ocak'ta ise Kestel ilçesinde bir banka şubesinde yanına oturduğu C.T. (68) ile sohbet edip, eşinin bankada müdür olduğunu söyledi. Kredi kartları ile kredi borçlarının faizlerini düşürme bahanesiyle, C.T.'nin kredi kartını alan ve şifresini öğrenen şüpheli, banka şubesinden ayrılıp, kuyumcudan 44 bin 400 TL alışveriş yaptı.

'ADAKLIK KURBAN ALACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRDI

E.Y. 1 Mart'ta da Kestel ilçesinde kurbanlık hayvan satışı yapan A.Ç.'ye (64) gidip adaklık kurban almak istediğini söyledi. Ödeme işlemleri için birlikte banka şubesine gittiği A.Ç.'nin telefonunu ve kimliğini alarak bir süreliğine yanından ayrılan E.Y., bu sırada onun hesabından 26 bin 900 TL çekip tekrar yanına döndü. Şüphelinin, dolandırdığı mağdurla banka şubesinde beklediği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.