140 kişi 16 gündür Eyüp hemşireyi karadan ve havadan arıyor

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde bulunan Müküs çayına, 11 Haziran tarihinde arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittikleri düşen hemşire Halime Timurtaş hayatını kaybetmiş, arkadaşını kurtarmak amacıyla suya atlayan Eyüp Güneş kapıldığı azgın sularda kaybolmuştu. Hemşir Eyüp Güneş'i arama çalışmaları tüm bölgede 16 gündür devam ediyor. Güneş'in bulunması için arama çalışmaları, Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete bağlı su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleriyle güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 140 kişi tarafından yürütülüyor.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Üzümlük köyü nüfusuna bağlı kayıp hemşire Güneş, yaklaşık 2 yıl önce göreve başlamıştı. Kısa sürede beldenin sempatisini kazanan Güneş, beldede herkesin yardımına koşuyordu. Öte yandın, Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesi ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde arama çalışması yapan ekipler, bazı yerlerde drone ve bot da kullanıyor. Oğlunun bulunması için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten baba Aydın Güneş, yapılan çalışmalar sonucu oğlun kısa sürede bulunacağına inandığını söyledi.

AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Siirt Valiliği tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı ve psikologlar tarafından aileye psikolojik destek sağlıyor. Pervari Kaymakamlı'ğınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapılırken, Müküs Çayı'nın debi yüksekliği ve zor tabiat şartlarına rağmen arama/kurtarma çalışmalarında devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiği belirtildi.