15 gün önce yaşanan feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

İzmit, TEM Otoyolu'nda 3 Mart gecesi korkunç bir trafik kazası yaşandı. İstanbul yönüne doğru gitmekte olan O.U. yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, önünde seyreden M.A'nın kullandığı tıra arkadan çarpması sonucu feci şekilde hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin tavanı tamamen koparken, Serkan Küçük yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Salih Çil (29) ise ağır yaralandı.

DÜZCE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Salih Çil, 15 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Çil'in cenazesi, ailesi tarafından hastaneden alınarak son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Düzce'ye götürüldü.