Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? Bugün 15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, havale - eft yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 07:26

15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? Bugün 15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, havale - eft yapılıyor mu?

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü resmi tatil olarak sayılmaktadır. Kurban Bayramı'nın 9 güne uzamasıyla birlikte vatandaşlar uzun süre bayramda bankalar tatil mi sorusunu yöneltti. Tatil hala devam ediyor ve tatilin devamı olarak 15 Temmuzda bankalar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu sorusunu yönelttiler. Resmi tatillerle ilgili kesin bir bilgi bulunmakta. Havale ve eft işlemlerinin yanı sıra FAST da sorulmakta. Peki, bugün bankalar açık mı, kapalı mı, eft yapılıyor mu? İşte detaylar!

15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? Bugün 15 Temmuz’da bankalar kapalı mı, havale - eft yapılıyor mu?

Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu sorusu neredeyse 5 gündür vatandaşlar tarafından sorulmakta. 9 günlük tatilin son günlerine yaklaşıyoruz ve böylece birçok resmi ve özel kurum normal işleyişlerine devam edecek. Bunun yanı sıra 15 Temmuz resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar da 15 Temmuz bankalar kapalı mı, tatil mi sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Peki, 15 Temmuzda bankalar açık mı, çalışıyor mu? HAVALE - EFT yapılabiliyor mu? İşte detaylar!

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar; resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için yarın yani 15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de kapalı olacaklar.

Bu noktada "15 Temmuzda Havale ve EFT yapılır mı, ne zaman hesaba geçer" soruları da yanıt arıyor.

15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Havale işlemi 7/24 gerçekleştirildiğinden 15 Temmuz resmi tatilinde de gerçekleştirilebilecek.

EFT için ise mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cuma günü ardından hafta sonu tatiline girecek olan bankalar 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yeniden şubelerde hizmet verecek.

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15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? Bugün 15 Temmuz'da bankalar kapalı mı, havale - eft yapılıyor mu?
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