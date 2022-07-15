15 Temmuz bugün bankalar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi? Bugün 15 Temmuz’da bankalar kapalı mı, havale - eft yapılıyor mu?

Bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu sorusu neredeyse 5 gündür vatandaşlar tarafından sorulmakta. 9 günlük tatilin son günlerine yaklaşıyoruz ve böylece birçok resmi ve özel kurum normal işleyişlerine devam edecek. Bunun yanı sıra 15 Temmuz resmi tatil sayılıyor. Vatandaşlar da 15 Temmuz bankalar kapalı mı, tatil mi sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Peki, 15 Temmuzda bankalar açık mı, çalışıyor mu? HAVALE - EFT yapılabiliyor mu? İşte detaylar!