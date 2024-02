15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda taksicilerle müşteri kavgası: Bizi neden götürmüyorsun

Olay 2 hafta önce 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. İddiaya göre, eşi ve 2 yaşındaki çocuğu ile birlikte yeğenini askere uğurlayan Mevlüt Polat, ardından evlerine gitmek için otogar içinde bulunan taksi durağına gelerek araç istedi. Durakta bekleyen boş taksileri gören Polat, sıranın hangi takside olduğunu öğrenmek istedi. Bunun üzerine durakta bulunanlardan birisi nereye gideceklerini sordu. İddiaya göre ailenin Gaziosmanpaşa'ya gideceğini öğrenen taksiciler dolu olduklarını, askerler gittiği için trafik olduğunu ve bu yüzden gidemediklerini söyledi. Duruma sinirlenen Polat ile taksi şoförleri arasında tartışma çıktı. Polat, karakola giderek şikayetçi olacağını söyleyince ise tüm taksiciler durakta bekleyen yolcuları alarak duraktan hızla ayrıldı.Yaşanan olayı anlatan Mevlüt Polat, "2 hafta önce ben otogarda yeğenimi yolcu ettim. Eşim ile ben yanımızda da 2 yaşındaki çocuğumuz vardı. Saat 00.30'da çocuğu yolcu ettik ve eşime taksiyle gideceğimizi söyledi. Durağa gittik ve arkadaşa sıranın hangi arabada olduğunu sordum. Durakta 4 tane araba vardı. Yolcular da vardı orada bekliyorlardı. Nereye gideceğimi sorunca Karayollarına gideceğimi söyledim. Beklememi söyledi. Ve arkadaşlarına Karayollarına gideceğimi boş olup olmadıklarını sordu. Tüm şoförlerden hayır yanıtını aldı. Halbuki arabalar orada sırada bekliyor. Sonra onlara arabanın boş olduğunu neden götürmediklerini sordum. Bana askerlerin gittiğini trafik olduğu için gidemediklerini söyledi. Ben 'otoyoldan gideceğim ve zaten askerler otogara geliyor otogardan çıkmıyor ki şuan gittiğimiz yolda trafik yok' dedim. O zaman bana yürüyerek gitmemi ben bu saatte araba çıkartamayacağını söyledi. Öyle deyince ben de kızdım ve eşim de o esnada video çekiyormuş haberim yok. Ben karakola gideceğimi söyledim. Durakta aile var çoluk çocuk var. Onlar da bekliyorlar ve birşey de demiyorlar. Ben onlara anlaştıklarını havalimanına gitmeleri halinde koşarak götüreceklerini ve yaklaşık 3 bin lira para alacaklarını ama kendimin gideceği yolun 200 lira tuttuğunu söyledim. Ben öyle deyince kızdı ve 'git nereye istersen şikayet et' dedi. Biraz ilerledim arkama döndüm ne araba var ne de yolcu var. Adamlar kaçıp gittiler" dedi.Eve geldiğinde eşinin olayı videoya çektiğini öğrendiğini ifade eden Polat, "Baktım ki adamlar üzerimize gelmişler haberim yok ben orada kızdım ve kendimi kaybetmiştim. Durağın içindeki arkadaşlardan birisi eşime laf söylemiş. Daha sonra adam dışarıya çıktı. Benim üzerime geliyor. Senin eşin niye bizi çekiyor diye. Bizi yanımda ailem olduğu halde neden mağdur bıraktıklarını yabancı olmadığımızı söyledim. Daha sonra konu orada kapandı. Devletimiz buna bir çözüm bulsun. Yani her taksici ve her durak aynı değil. Müşteri seçmenin bir anlamı yok ki. O da insan bu da insan. Turist mi olmamız lazım. Bu ülkede ve bu bayrağın altında yaşıyorsak eğer birbirimize hizmet vermek zorundayız ama maalesef yapmıyorlar" dedi.Aile ile birlikte evine gitmek için taksiye binmek isteyen vatandaş ile trafik var bahanesi ile yolcuyu almayan taksiciler arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksiciler ile vatandaşın arasında tartışma yaşandığı görülüyor.