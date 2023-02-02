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Giriş Tarihi: 2.2.2023

15 Temmuz Derneği’nden 6’lı Masa’ya sert tepki

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
15 Temmuz Derneği’nden 6’lı Masa’ya sert tepki
İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Anıtı önünde açıklama yapan 15 Temmuz Derneği, KHK'lara ilişkin düzenleme yapacaklarını duyuran 6'lı Masa'ya tepki gösterdi. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 Temmuz gazisi İlhami Çil, "Mağdur arıyorsanız tankların, topların, silahların hedef aldığı millete bakın. FETÖ'cüleri bize 'mağdur' diye pazarlamayın. 15 Temmuz'u yaşamış olan bu millet sizi affetmez. Şehit aileleri ve gaziler sizi affetmez" dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da şunları söyledi: "İki oy fazla almak için bu ülkeyi bu hainlere satarsanız, ne biz ne de bu millet sizi affetmez. Şimdiden intikam yeminleri etmeye başlayan ve bu vatan üzerinde gelmiş geçmiş en büyük hainliği sergileyen FETÖ'ye acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bu ihaneti millet affetmez."

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15 Temmuz Derneği’nden 6’lı Masa’ya sert tepki
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