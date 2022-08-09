15 Temmuz gazisi, 7 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetti

hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından başlayan demokrasi nöbeti sırasında Gaziantep'te başına isabet eden mermiyle yaralanan gazi Mehmet Alpaslan dün yaşamını yitirdi. Olay sırasında 18 yaşında olan Alpaslan, 7 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşıyordu. Tekstil işçisi Mehmet Alparslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Gaziantep'te Demokrasi Meydanı'na ilk koşanlardan birisiydi. 16 Temmuz gecesi de ilk gün olduğu gibi elinde Türk bayrağı ile demokrasi nöbetine koştu.Türk bayrağını sallarken, bir anda yere yığıldı. Vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan gencin kafasına kurşun isabet ettiği anlaşıldı. 7 ay boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, yatağa mahkum oldu. Hareket edemeyen ve konuşamayan Mehmet Alpaslan'a 7 yıl boyunca annesi Yeter Alpaslan bakıyordu. Mehmet Alpaslan, bugün öğle namazına müteakiben Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki Şireci Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Nizip Yeni Yazı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.