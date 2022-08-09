15 Temmuz gazisi dualarla uğurlandı “Adı güzel oğlum, ciğerimi yaktın”

15 Temmuz hain darbe girişiminde Gaziantep'te demokrasi nöbetindeyken başına isabet eden kurşunla yaralanan ve 7 yıldır yatağa bağımlı olan Mehmet Alparslan yaşamını yitirdi. 24 yaşında hayata veda eden Mehmet Alparslan düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

8 Ağustos günü yaşamını yitiren Mehmet Alparslan için Gaziantep Asri Mezarlığında bulunan Şireci Camii'nde öğle namazına müteakip tören düzenlendi. Alparslan'ın cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi.

Alparslan'ın cenaze törenine annesi Yeter Alparslan ve kardeşleri Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri Ahmet Uzer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Muhittin Taşdoğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Mehmet Berk, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.

ADI GÜZEL OĞLUM, CİĞERİMİ YAKTIN

Ayakta durmakta zorluk çeken ve yanındakilerin yardımıyla ayakta durabilen anne Yeter Alparslan'ın oğlunun ardından "Adı güzel oğlum, ciğerimi yaktım" şeklinde yaktığı ağıt törene katılanların gözlerini yaşartırken, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gazi Alparslan'ın cenazesi Nizip ilçesine gönderildi.

MEHMET ALPARSLAN

1998 yılında Gaziantep'te doğan Mehmet Alparslan, babası Ali İhsan Alparslan'ı küçük yaşta kaybetti. Bir tekstil atölyesinde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunan Mehmet Alparslan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında meydana ilk çıkanlar arasında yer aldı.

İkinci gün de amcası ve kardeşleriyle birlikte Demokrasi Meydanı'nda tutulan nöbete katılan Alparslan meydanda yere düşünce sıcak nedeniyle baygınlık geçirdi sanıldı ancak götürüldüğü hastanede başına kurşun isabet ettiği ortaya çıktı. Beynine ulaşan kurşun çıkarılmadığı için felç kalan ve aylarca yapılan tedvinin ardından eve gönderilen Alparslan 7 yıldır, yatağa bağımlı bir halde yaşıyordu.

Alparslan, demokrasi nöbetinde yaralandığı için gazi sayılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilmişti.