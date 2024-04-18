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Giriş Tarihi: 19.4.2024

15 Temmuz gazisi general 22’nci ameliyatını oldu

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
15 Temmuz gazisi general 22’nci ameliyatını oldu
15 Temmuz darbe girişiminde, kahramanca direndiği hainlerin kurşunlarına hedef olan Gazi Tümgeneral Davut Ala, 22'nci kez ameliyat oldu. Darbeci askerlerle girdiği çatışmada vücudunun 7 yerinden yaralanan Ala'nın bir parmağı kopmuştu. Karaciğerinin yarısını kaybeden, diyaframı delinen, kaburgası kırılan Ala, 10 gün yoğun bakımda kalmıştı. Görevine devam eden Ala, önce tuğgeneral, ardından da tümgeneralliğe yükseldi. Samsun Garnizon Komutanı olan Ala, dün sabah Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ omzundan 3.5 saat süren bir operasyon geçirdi. Bu Ala'nın geçirdiği 22. ameliyat oldu.
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15 Temmuz gazisi general 22’nci ameliyatını oldu
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