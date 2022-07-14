15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin’in adının verildiği Aile Sağlık Merkezi açıldı

Beşiktaş'ta gönüllü olarak gittiği Komando Birliği'nden Beşiktaş'taki ailesinin yanına izinli gelen Batuhan Ergin, 15 Temmuz günü 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişimi olduğunu duyunca sokağa çıkıp 'Eve erzak almaya değil vatanımızı kurtarmaya geldik" dedikten sonra hain terör örgütü mensupları tarafından şehit edildi.

Hain FETÖ örgüt mensupları tarafından 15 Temmuzda şehit düşen Batuhan Ergin için Mecidiye Mahallesi Ambarlıdere Caddesi köprü viyadüğünün alt kısmında Beşiktaş Belediyesi tarafından Aile Sağlık Merkezi inşaa edildi.

Şehit Batuhan Ergin'in adının verildiği Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar Batuhan'ın babası Ahmet ve annesi Deniz Ergin'de katıldı. Kurdale kesilerek yapılan açılışta konuşan Vali Ali Yerlikaya, "Ülkemizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne yönelik FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında sadece şanlı bayrağını alıp hainlere karşı mücadele verirken şehit olan Batuhan Ergin ağzında "Eve erzak almaya değil vatanımızı kurtarmaya geldik" diyerek şehit oldu. Tank top mermi karşısında kahramanca direndiler. Boğaz köprüsünde darbe girişimi var denilince Batuhan elinde bayrakla Allah Bismillah Allahu Ekber sözleriyle şehit olmuştur. 15 Temmuz ihanet gecesinden birlik ve beraberlik sayesinde dimdik çıktık. Tüm şehitlerimizin ve vatan için canını veren insanlarımın önünde hürmetle eğiliyoruz. Batuhah'ın adının verildiği Aile Sağlık Merkezinde doktorlarımız hizmet verecek. Doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza el kaldırıldığını ve canına kastedildiğini görünce mahcup olup kınıyoruz" dedi.

Şehit Batuhan ergin'in adının verildiği Aile Sağlık Merkezi kurdale kesilerek açıldı.