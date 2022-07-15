15 Temmuz şehitleri törenle anıldı

FETÖ'nün devlete karşı ayaklandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Türk milleti Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirdiği direnişle vatanına sahip çıktı.
Hain gecede şehit olan 251 vatandaş 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dualarla anıldı. Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit yakınları ve gazi dernekleri katıldı. Heyet 15 Temmuz gecesi şehit olan vatandaşların mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı diledi.
Şehit olan vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından heyet Karşıyaka Mezarlığındaki polis şehitliğine geçti. Burada da okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından anma programı şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile son buldu.