15 Temmuz Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı | Video

Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı. Bu güne ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Sergisi" Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.