15 Temmuz eczane çalışma saatleri bu tarihin resmi tatil olmasından ötürü araştırılıyor. İlaç teminini sağlamak amacıyla resmi tatil tarihlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da "15 Temmuz'da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?" sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde mevcut nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği bilinmektedir. İşte 15 Temmuz eczaneler açık mı sorusunun yanıtı.