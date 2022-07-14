Haberler Yaşam Haberleri 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 14.7.2022 11:15

15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil takvimi arasında yerini alıyor. Her sene resmi tatillerde açık ya da kapalı olan kurum ve kuruluşlar vatandaşlar tarafından araştırılırken “15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 15 Temmuz eczane çalışma saatleri.

15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?

15 Temmuz eczane çalışma saatleri bu tarihin resmi tatil olmasından ötürü araştırılıyor. İlaç teminini sağlamak amacıyla resmi tatil tarihlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da "15 Temmuz'da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?" sorularına yanıt aranıyor. Resmi tatillerde mevcut nöbetçi eczanelerin hizmet verdiği bilinmektedir. İşte 15 Temmuz eczaneler açık mı sorusunun yanıtı.

15 TEMMUZ 2022 CUMA GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

15 Temmuz Cuma günü ise resmi tatil olması nedeniyle mevcut nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

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15 Temmuz’da eczaneler açık mı? Yarın 15 Temmuz eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler kaça kadar açık?
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