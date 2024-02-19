15 Temmuz’un kahraman komutanı Güven Şağban hayatını kaybetti

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da tarihi bir dönemeç yaşadı. Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü tarafından planlanan bir darbe girişimi, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı subaylar tarafından organize edildi. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gibi kilit noktalar, darbeci askerler tarafından işgal edildi. Hava sahası kapatıldı, tanklar şehir merkezlerinde konuşlandırıldı. Türkiye genelinde halk, darbeye karşı direniş göstermek amacıyla sokağa döküldü. Sokaklarda tanklara ve darbecilere karşı direniş gösteren insanlar, demokrasiye olan bağlılıklarını ortaya koydu.

TABANCA TUTUKLUK YAPTI

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı da olayların merkezinde yer aldı. Darbeci askerlerin bir kısmı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yer alan birlikleri kullanarak darbe girişimine katıldı. Tuğgeneral Ali Demir, Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Kurmay Albay Aziz Yılmaz ve Albay Güven Şağban'ın 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbecilere karşı amansız mücadele verdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda infaz edilmekten, FETÖ'cü albayın elindeki silah tutukluk yapınca kurtulan dönemin Jandarma İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı emekli Albay Güven Şağban "gazi" oldu.

EMEKLİ ALBAY ŞAĞBAN HAYATINI KAYBETTİ

Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı iken 2017 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekliye ayrılan Güven Şağban, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Şağban'ın, 3 kere covid atlattığı ve uzun süredir akciğer yetmezliğinden dolayı organ nakli beklediği öğrenildi.

BİZ DARBEYE KARŞI DURDUK

Emekli Albay Güven Şağban verdiği bir röportajda darbe girişiminin emir komuta zinciri içinde olması halinde bile, darbeye katılmayacaklarını altını çizerek "Darbe, Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarına göre suç. Biz devletin hiyerarşisi içinde emir alıyoruz. Seçilmiş bir hükümet var, anayasal güvence altına alınmış bir sistem var. Biz de bu sistemin memurlarıyız. Kanunsuz emirleri uygulamak suçtur. Biz, emir komuta zinciri içinde bir darbeye de karşı dururduk" şeklinde konuşmuştu.

GÜVEN ŞAĞBAN KİMDİR?

Güven Şağban, Kara Harp Okulundan 1990 yılında mezun olmasının ardından Jandarma Subayı olarak göreve başladı. Takım, Bölük, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kurmay Subay olarak hizmet vermiş, ayrıca Plan Subayı, Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı Plan ve Güvenlik Daire Başkanı iken, 15 Temmuz darbe girişiminde rehin alındı ve gazi oldu. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan Şağban, aynı zamanda Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde "Kamu Yönetimi" alanında Yüksek Lisans yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Tayin Daire Başkanı iken 2017 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekliye ayrıldı.