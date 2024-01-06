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Giriş Tarihi: 6.1.2024 04:00

15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı 17 yaşındaki M.H.İ.’yi bıçaklayarak yaraladı

İHA
15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi bıçakladı

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki T.C. ile 17 yaşındaki M.H.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında T.C., M.H.İ.'i bıçaklayarak yaraladı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.H.İ., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan T.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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15 yaşındaki çocuk tartıştığı kişiyi bıçakladı
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