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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:12 Son Güncelleme: 27.7.2022 11:27

15 yaşındaki Sümeyye kaza kurbanı oldu

Kocaeli Kartepe İlçesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıye geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül’e, hususi bir otomobil çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sümeyye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
15 yaşındaki Sümeyye kaza kurbanı oldu

Kocaeli Kartepe İlçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu üzerinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, evine gitmek için yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Sümeyye Eylül Gül'e E.G'nin kullandığı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Sümeyye, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrasında Başiskele İlçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

UZUNBEY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Kartepe İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan servis şoförü Muammer ve ev hanımı Neslihan Gül çiftinin, 3 çocuğundan biri olan, Arslanbey Endüstrü Meslek Lisesi 2. Sınıf öğrencisi Sümeyye'nin cenazesinin, tamamlanan adli işlemler sonrası ailesine teslim edilerek, Bahçelievler Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Uzunbey Mezarlığı'nda torpağa verileceği öğrenildi.

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15 yaşındaki Sümeyye kaza kurbanı oldu
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