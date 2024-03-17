16 bin sosyal konut

Başkan Aktaş, yeni dönemde kent dönüşümün önemli bir konu başlığı olacağını belirtti. 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini açıklayan Aktaş, "Önümüzdeki dönem ayrıca 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Başta yeni evlenen çiftlerimiz, emeklilerimiz ve işçilerimiz olmak üzere uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Şehrimizin hem doğu hem de batısında vatandaşlarımız için konut üreteceğiz. Belediye binasını boşaltmak dışında hiçbir eylem planı olmayan ilçe belediyesine sahip Mudanya ile Gemlik başta olmak üzere öncelikli alanlarda kentsel dönüşüm hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.