16 yaşındaki çocuğun yaşadığı iğrenç olay not kağıtlarından çıktı! Annesi ise şikayetçi olmasın diye...

ANNE SEVGİLİSİNİN KIZINI TACİZ ETMESİNE GÖZ YUMMUŞ

Odaya giderek yatağa yatıktan bir süre sonra Yılmaz P. G.I.A. arkasından giderek yatağa yattı. 16 yaşındaki G.I.A.'nın arkasından sarıldığı sırada odaya anne Mucize P. geldi. Anne de Yılmaz P.'nin yanına uzandı. Şüpheli Yılmaz P. ise G.I.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine elleyerek taciz etti. O sırada bir yandan da anne Mucize P.'nin de çeşitli yerlerine dokundu. Kısa süre sonra anne Mucize P., yatakta oturur pozisyona geldi, ardından da Yılmaz P.'nin yataktan kalkarak odadan çıktı. İddianamede şüpheli olan Yılmaz P.'nin soruşturma aşamasında ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

Şikayetçi baba Serhat A.'nın savcılığa sunduğu ses kaydının çözümü de iddianamede yer aldı. Ses kaydının bilirkişi tarafından yapılan çözümünde anne Mucize P.'nin kızı G.I.A.'ya "Olacakların farkında değilsin, bunların bak taciz davası açılınca hapse gireceğiz. Belki senin adını sicilde yazacaklar, taciz diye. Ondan sonra velayet davasında adın kötü lekeye karışacak. Siciline yazılacak. Kardeşimi dinledim. Yaptık diyemedim. Onu desem ben çok suçlu duruma düşerim tacizden" şeklinde sözler söylediği ifade edildi.

Bilirkişi raporunda anne Mucize P.'nin oğlu ve kızı arasında geçen konuşmalar ise şöyle;

Anne; Bak ben şunu söyleyemedim. Bu hepimizin hayatını mahveder ama

Kız Çocuk; Bizimkini mahvetmez seninkini mahveder

Anne; Sadece şunu diyemedim yanımızda yattı diyemedim. Çünkü onu desem ben çok suçlu duruma düşerim

Kız çocuk; Çünkü suçlusun

Anne; Ben tacizden hapiste yatarım. Hapiste yatmamı ister misin?

Şeklinde ses kaydına ilişkin bilirkişi çözümü de iddianamede yer aldı.