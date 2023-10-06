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Giriş Tarihi: 7.10.2023

164 milyon liralık vurgun parasını Bitcoin’e yatırmışlar

Mersin ve Adana’da 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 164 milyonluk vurgun parasını Bitcoin ve çeşitli ziynet eşyasına yatırdıkları belirlendi

164 milyon liralık vurgun parasını Bitcoin’e yatırmışlar
Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan iletişime geçtikleri kişileri dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda, sosyal medyada sahte hesap oluşturan şüphelilerin, mesaj yoluyla irtibata geçtikleri kişilerin hesaplarını "tuzak" linklerle ele geçirdikleri ve söz konusu hesaplarda yüksek miktarda para kazanıldığına ilişkin dekont ve yazıların bulunduğu paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

SAHTE DEKONTLA...
Çalışmalarda, iletişime geçtikleri kişilere "Forex ve kripto para" ile iddia yatırımı gibi işlemlerde yüksek kazanç sağlama konusunda ikna ettiği anlaşılan şüphelilerin, daha sonra kazandıklarına dair sahte dekontlar gönderdikleri kişilerden kazançlarını almaları için "vergi ödemesi" altında para istedikleri, ödeme yapmayanlara "sahte avukat" profilleriyle dava açılacağını ve icra takibi başlatılacağını söyleyerek korkuttukları belirlendi.
Banka hesaplarına 164 milyon lira transfer tespit edildi.
Yaklaşık 1.5 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu 20 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Adana'daki adreslere operasyon düzenlendi.
Drone ve özel harekât polislerinin de destek verdiği baskınlarda 14 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 16 telefon, 12 SIM kart, 2'şer harici bellek, hafıza kartı, tablet, dizüstü bilgisayar, 5 sabit disk ve yazılabilir CD ile 7 bin lira, 400 bin lira değerinde çek ve 310 bin 700 lira para transferi yapıldığına dair dekont ele geçirildi.
Operasyonda, kazançlarla satın alındığı belirlenen 2 otomobil ve kamyonete de el konuldu.
Polisin, adresinde bulunmayan 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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164 milyon liralık vurgun parasını Bitcoin’e yatırmışlar
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