Haberler Yaşam Haberleri 17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları: 17 Ağustos Gölcük depremi 23 yaşında...
Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:33 Son Güncelleme: 16.8.2022 11:38

17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları: 17 Ağustos Gölcük depremi 23 yaşında...

Gölcük depremi olarak da bilinen 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğündeki bu sarsıntı 18 binden fazla vatandaşımızın göçük altında kalarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Her yıl 17 Ağustos tarihinde Gölcük depremi unutulmazken hayatını kaybeden vatandaşlarımız da rahmetle anılıyor. Öyle ki, sosyal medyadan da 17 Ağustos depremi anma mesajları, sözleri ve o kara güne ait fotoğraflar paylaşılıyor. İşte, 17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları

17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları: 17 Ağustos Gölcük depremi 23 yaşında...

Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birisi olan 17 Ağustos Gölcük depreminde, resmi rakamlara göre 18 binden fazla vatandaşımız göçük altında can verdi. 17 Ağustos tarihinde gerçekleşen, Gölcük depremi akıllardan silinmezken milyonların zihininde o kara gün; zihinlere "Sesimi Duyan Var mı?" çığlıklarıyla kazındı. Her yıl 17 Ağustos depremi anma mesajları ve sözleri paylaşımlarıyla göçük altında can veren vatandaşlar rahmetle anılıyor. İşte, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları

17 AĞUSTOS DEPREMİ MESAJLARI

Bakmayın siz en uzun gecenin 21 Aralık olduğuna. Bu ülke en uzun gecesini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Allah bir daha yaşatmasın.

17 Ağustos Depremi'nin 22. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

17 Ağustos 1999 saatler 03:02 45 ölenlere Allah rahmet eylesin!

17 Ağustos 1999 depreminde ölen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz...

17 Ağustos 1999, Saat: 03.02 … Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz…Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

22 koca yıl geçmiş üstünden… Yoldan kamyon geçse gözlerim hala avizeye bakıyor…Unutmadım. Allah 17 Ağustos depreminde ölenleri Cennetine alır inşallah. Amin.

Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…
03:02! Sesimi duyan var mı?

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

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17 Ağustos Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları: 17 Ağustos Gölcük depremi 23 yaşında...
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