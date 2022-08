Yakın tarihimizin en büyük yıkımlarından birisi olan 17 Ağustos Gölcük depreminde, resmi rakamlara göre 18 binden fazla vatandaşımız göçük altında can verdi. 17 Ağustos tarihinde gerçekleşen, Gölcük depremi akıllardan silinmezken milyonların zihininde o kara gün; zihinlere "Sesimi Duyan Var mı?" çığlıklarıyla kazındı. Her yıl 17 Ağustos depremi anma mesajları ve sözleri paylaşımlarıyla göçük altında can veren vatandaşlar rahmetle anılıyor. İşte, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi anma mesajları, sözleri ve fotoğrafları