Geride yalnızca kocaman bir yıkım ve acı bırakan 17 Ağustos 1999 depremini hiç unutmayacağım. O gecede hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.

Bu gece saat 03:02'de yıldızlara bak Türkiye. Tanıdığın yüzler göreceksin. Kısacık ömrün kocaman travması. Acıyla… Gözyaşıyla…

03:02! Sesimi duyan var mı?

17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremde kaybettiğimiz deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.