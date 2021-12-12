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Giriş Tarihi: 13.12.2021

17 bin 956 yeni vaka, 182 vefat

17 bin 956 yeni vaka, 182 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 345 bin 754 kişiden 17 bin 956'sına Kovid- 19 tanısı konulurken, 182 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 22 bin 648 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 655 bin 651 doza yükseldi. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu. İki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Kovid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadesini kullandı. ANKARA

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17 bin 956 yeni vaka, 182 vefat
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