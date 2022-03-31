17 senelik eşi Sibel Köksal’ı boğarak öldürmüştü! Tanık konuştu: Bir iki kez ilişkiye girdik

2 Eylül 2020'de Ankara Mamak'ta meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında iddianame düzenlenerek, müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Eşini aynı mahallede yaşayan birisinin minibüsünden inerken gören İbrahim Köksal, eşinin dişçiye gittiğini söylemesi üzerine o kişiyle yüzleştiği ve kamera kayıtlarını incelediği ortaya çıkmıştı. Aldatıldığından şüphelenen karısını boğarak öldüren adamın doktorla karısını yüzleştirdiği bilgisi de gün yüzüne çıkmıştı.

"BİR İKİ KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK"

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık İbrahim Köksal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenen tanık Metin Ö. maktulle pazarda tanıştıklarını ve Sibel Köksal'ın kendisinden cep telefonu numarasını istediğini söyleyerek, "Pazarda müşterilere servis yapardım. Maktulle de o şekilde tanıştık. Servis olup olmadığını sormak için beni arardı. Benle tanıştığında dul olduğunu söyledi, sonradan evli olduğunu öğrendim. Hatta bir gün ablasının numarasından beni arayarak eşinin durumdan şüphelendiğini ve benim yanıma gelirse aramızda bir ilişkinin olmadığını söylememi istedi. Maktulle bir iki kere cinsel ilişkiye girdik" dedi.

"PİŞMANIM"

Tanık beyanının ardından söz alan sanık Köksal, tanığın anlattığı bilgilerin çoğunu bildiğini beyan ederek, "Telefon kayıtlarında her şey mevcut. Büyük oğlum annesinin bu şahsın arabasından inerken görmüş. Kendisi de benim dükkanıma sürekli gelirdi, onu tanıyorum. Eşimi çok seviyordum, pişmanım"İfadelerini kullandı. Sanık ve tanık beyanlarının ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığı 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.