17 yaşında öldürülen Cemile Şenel’in davasında mütalaa açıklandı

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçen yıl 3 Eylül günü, 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" diyerek Şenel'i hastanede bırakıp kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada evde Nusret Tekin ile Servet Sürücü arasında tartışma çıkması üzerine Cemile'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nusret Tekin, Servet Sürücü ve Aysun Çelebi, Tuğba Can, Ramazan Rohani Çakan hakkında 'Tasarlayarak ve Çocuğa Karşı Kasten Öldürme' suçundan iddianame düzenledi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Tekin ve Aysun Çelebi getirildi. Tutuksuz sanıklar Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü katıldı. Duruşmada maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Onur İsmet Aydın da salonda hazır bulundu.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktul Cemile Şenel'in diğer sanıklar ile birlikte Nusret Tekin'in evinde kaldığı, Nusret'in Aysun Çelebi'nin eski patronu olduğu ve aralarında ilişki olduğu anlatıldı. Mütalaada, Aysun'un Servet Sürücü ile ilişkisini öğrenen Nusret Tekin'in bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi. Tekin'in Servet Sürücü'yü evine çağırarak Aysun ile arasındaki ilişkiyi sorması üzerine aralarında tartışma yaşandığı aktarıldı. Tartışma sırasında Nusret Tekin'in yanında bulundurduğu silahıyla Servet Sürücü'ye doğrulttuğu, bu sırada diğer sanıkların araya girmesiyle silahın yönünün değişmesiyle kurşunun Cemile Şenel'e isabet ettiği anlatıldı. Şenel'in daha sonra hayatını kaybettiği anlatılan mütalaada, Tekin'in ise olay sonrası arkadaşının evine giderek uyuşturucu madde kullanırken polis ekipleri tarafından yakalandığı belirtildi.

FARKLI SUÇLARDAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Mütalaada, Nusret Tekin'in Cemile Şenel'e karşı "Çocuğu kasten öldürme", Servet Sürücü'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mütalaada, Server Sürücü, Ramazan Ronahi Çakın ve Doğan Şençalar'ın ayrı ayrı 1 yıldan 8 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, diğer sanıklar Tuğba Can ve Aysun Çelebi'nin ise cezalandırılması için yeterli delil bulunmadığı için beraatı talep edildi.

ERTELENDİ

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.