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Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:43

17 yaşındaki Cemile Şenel'i öldüren sanığa müebbet hapis

İstanbul Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in bir dairede silahla vurulduktan sonra hastane kapısına bırakılmasına ilişkin açılan davada tutuklu sanık Nusret Tekin ‘çocuğa karşı kasten öldürme suçundan’ müebbet hapis cezası aldı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
17 yaşındaki Cemile Şenel’i öldüren sanığa müebbet hapis

Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir evde geçen yıl 3 Eylül günü, 5 arkadaşı ile birlikte bir evde oturan Cemile Şenel, çıkan bir tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" diyerek Şenel'i hastanede bırakıp kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genç kadının ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada evde Nusret Tekin ile Servet Sürücü arasında tartışma çıkması üzerine Cemile'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Nusret Tekin hakkında 'Tasarlayarak ve Çocuğa Karşı Kasten Öldürme' suçundan iddianame düzenledi. Servet Sürücü ve Aysun Çelebi, Tuğba Can, Ramazan Rohani Çakan hakkında 'suçluyu bildirmeme' suçundan dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nusret Tekin getirildi. Tutuksuz sanıklar Servet Sürücü, Aysun Çelebi, Tuğba Can ve Ramazan Rohani Çakan avukatları ile birlikte katıldı.

SON SAVUNMALAR YAPILDI

Sanık Nusret Tekin karar öncesi son sözünde, ''Olay günü Aysun telefondan mesaj gösterdi ve 'Servet attı'' dedi. Mesajda Servet tehdit ediyordu. Servet eve gelince tartışmaya başladık sonra ortam soğumaya başladı. Üç gündür uyumuyordum, alkolün etkisindeydim. Tuğba bana ''Servet ve Aysun'u otelde asansörde odaya çıkarken gördüm'' deyince iş bu boyuta geldi. Beraatını talep ediyorum'' diyerek sonlandırdı.

MÜEBBET VE 7 YIL 9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tutuksuz sanık Servet Sürücü ise ''Eğer Ramazan olmasaydı belki şu anda ölmüştüm. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Diğer sanıklar beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Nusret Tekin, Cemile Şenel'e yönelik 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, Servet Sürücü'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasına ve ruhsatsız silah bulunmadan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verildi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Tutuksuz sanıklar Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın 'suçluyu kayırma' suçundan beraat ederken 'suçu bildirmeme' suçundan suç duyurusunda bulunmasına karar verildi. Tutuksuz sanık Servet Sürücü 'suçu bildirmeme' suçundan 25 gün hapis cezası, Ramazan Rohani ise 'suçu bildirmeme' ve 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

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17 yaşındaki Cemile Şenel'i öldüren sanığa müebbet hapis
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