17 yaşındaki çocuk takside gördüğü annesini silahla vurdu

Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde arkadaşlarıyla cadde üzerinde sohbet eden 17 yaşındaki S.D., taksinin ön yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi gördü. Bir süredir annesini görmediği belirtilen S.D., üzerindeki tabancayla taksiye yanaştı. Annesine bağırıp hakaret eden S.D. belindeki tabancayla ateş etmeye başladı. Oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutulan 35 yaşındaki anne B.D., aracın içerisinde vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerişinde kaldı. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu 112 Acil Servise bildirmesi üzerine bölgeye asayiş ve karakol polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI, ÇOCUK GÖZALTINDA

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, S.D.'nin kullandığı silaha ait 7 boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden uzaklaşmayan S.D.'yi gözaltına aldı. S.D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği polislerince ifade işlemleri için emniyete götürülürken, hayati tehlikesi olan anne sevk edildiği Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Polis, anne S.D.'nin tedavi gördüğü serviste güvenlik önlemi aldı.