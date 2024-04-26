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Giriş Tarihi: 26.4.2024 11:27 Son Güncelleme: 26.4.2024 12:12

17 yaşındaki çocuk takside gördüğü annesini silahla vurdu

Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk bir süredir görmediği annesini takside yolculuk yaparken silahla vurdu. Ağır yaralanan anne hastanede tedavi altına alınırken, olay yerine gelen polis çocuğu gözaltına aldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
17 yaşındaki çocuk takside gördüğü annesini silahla vurdu

Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde arkadaşlarıyla cadde üzerinde sohbet eden 17 yaşındaki S.D., taksinin ön yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi gördü. Bir süredir annesini görmediği belirtilen S.D., üzerindeki tabancayla taksiye yanaştı. Annesine bağırıp hakaret eden S.D. belindeki tabancayla ateş etmeye başladı. Oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutulan 35 yaşındaki anne B.D., aracın içerisinde vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerişinde kaldı. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu 112 Acil Servise bildirmesi üzerine bölgeye asayiş ve karakol polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI, ÇOCUK GÖZALTINDA

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri, S.D.'nin kullandığı silaha ait 7 boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden uzaklaşmayan S.D.'yi gözaltına aldı. S.D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği polislerince ifade işlemleri için emniyete götürülürken, hayati tehlikesi olan anne sevk edildiği Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Polis, anne S.D.'nin tedavi gördüğü serviste güvenlik önlemi aldı.

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17 yaşındaki çocuk takside gördüğü annesini silahla vurdu
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