17 yaşındaki genç annesini vurdu

Diyarbakır'da Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde arkadaşlarıyla cadde üzerinde sohbet eden 17 yaşındaki S.D., taksinin ön yolcu koltuğunda oturan annesi B.D.'yi gördü. Bir süredir annesini görmediği belirtilen S.D., üzerindeki tabancayla taksiye yanaştı. Annesine bağırıp hakaret eden S.D. belindeki tabancayla ateş etmeye başladı. Oğlu tarafından kurşun yağmuruna tutulan 35 yaşındaki anne B.D., kanlar içinde kaldı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, S.D.'nin kullandığı silaha ait 7 boş kovan buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından anne, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden uzaklaşmayan S.D.'yi gözaltına aldı. S.D., emniyete götürüldü. B.D. Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Polis, anne B.D.'nin tedavi gördüğü serviste güvenlik önlemi aldı.