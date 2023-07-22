17 yaşındaki İdil kalbine yenik düştü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan ve Sedat Karan Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavına giren 17 yaşındaki İdil Kaya, ailesiyle birlikte tatil için Balıkesir Akçay'a gitti. Denize girdikten sonra eve dönen ve duş almak için banyoya giren genç kız ayağı kayarak düştü. Bir süre baygınlık geçiren Kaya bu sırada kalp krizi geçirdi. Anne Gül Hande Kaya'nın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'yı hastanaye kaldırdı. Ancak genç kız kurtarılamadı.İlçedeki İbrahim Önal Fen Lisesi'nde coğrafya öğretmenliği yapan Mesut Kaya ve Mustafakemalpaşa Anadolu Lisesi'nde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Gül Hande Kaya'nın tek kızları olan İdil'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç kız bugün son yolculuğuna uğurlanacak.