17 yaşındaki ikizler amca katili oldu

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde büyük bir aile dramı yaşandı. Hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Yasin Mutlu, iddiaya göre yeğenleri M.M. ve ikizi H.M'ye taşla saldırdı. İkizlerden M.M. kendisini korumak için üzerindeki bıçağı çıkartıp amcasına doğru savurdu. Bacak kısmından yaralanan Mutlu, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Çok kan kaybeden Yasin Mutlu ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yeniden yaşama döndürülen Mutlu, dün hayatını kaybetti.Kardeşler M.M. ve H.M., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bıçağı kullandığı belirlenen M.M. ifadesinde amcasının sürekli olarak 'Sizi öldürteceğim' diyerek tehditlerde bulunduğunu ileri sürdü. M.M., "Sürekli bizi aşağılayıp ölümle tehdit ediyordu. Alanya'da yaşayan amcamızı son kez görüp, uğurlamak için aşağıya indiğimizde amcam taşla bize saldırdı. Kendimizi korumak için bıçağı salladım" dedi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikizler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.