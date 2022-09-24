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Giriş Tarihi: 24.9.2022 17:49

17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Mert Samed Ö.'nün (17) babasından habersiz alıp, kullandığı otomobil ile başka otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi, yaralandı.

DHA
17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı


Kaza, Örcün Köy Yolu Caddesi 3124'üncü Sokak'ta meydana geldi. Mert Samed Ö., babasından izinsiz aldığı 34 VG 1778 plakalı otomobille arkadaşı Mehmet Ali S. ile birlikte gezmeye çıktı. Mert Samed Ö.'nün kontrolünü kaybettiği araç ile karşı yönden gelen Selim A.'nın kullandığı 34 TA 6057 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Selim A.'nın otomobili, takla atıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralanan Mehmet Ali S., Mert Samed Ö. ve Selim A., ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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17 yaşındaki Mert, babasından kaçırdığı araçla kaza yaptı: 3 yaralı
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