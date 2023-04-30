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Giriş Tarihi: 1.5.2023

17 yaşındaki Özge yatağında öldü

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
17 yaşındaki Özge yatağında öldü
Kütahya'da bir evde ölü olarak bulunan 17 yaşındaki kızın uyuşturucu veya sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Olay önceki gün meydana geldi. Zafertepe Mahallesi'ndeki Oya Sokak'ta 17 yaşındaki Özge Şahin'in evde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı yapıldı. Özge Şahin'in erkek arkadaşı tarafından yapıldığı belirlenen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın ölümü şüpheli bulunurken, uyuşturucu veya sahte içkiden hayatını kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Evde yapılan aramada çok sayıda içki şişeleri ve kan izleri olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili aralarında Özge Şahin'in erkek arkadaşının da olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

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17 yaşındaki Özge yatağında öldü
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