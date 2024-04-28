17 yıl hırsızlıktan yattı, akıllanmadı çıkınca bir daha yaptı, tutuklandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri, oto ve plaka hırsızlıklarını hedef alarak harekete geçti. İzmir ve Manisa ilinde yaklaşık 3 ay süren sıkı çalışmalar neticesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden; (7) adet oto hırsızlığı, (1) adet otodan plaka hırsızlığı, Manisa İlinden (2) adet oto hırsızlığı konularını gerçekleştiren şüpheli E.Ö. yakalandı.

Şahsın üzerinden çıkan ve suçtan elde ettiği tespit edilen 5 bin TL paraya el konulduğu ve şüpheli tarafından çalınan plakalar ile (7) araç bulunarak sahiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan E. Ö. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, şüphelinin 2006 yılında işlediği oto hırsızlığı suçlarından tutuklandığı, 17 yıl cezaevinde kaldığı, 2023 yılı sonunda denetimli olarak serbest kalarak suç islemeye kaldığı yerden devam ettiği öğrenildi.