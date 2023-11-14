17 yıl önce cinayet işlediği yerde öldürüldü

Konya'da 17 yıl önce bir arkadaşı ile birlikte iki kişiyi öldüren 54 yaşındaki Metehan Araç, önceki gece, cinayetleri işledikleri yere 100 metre mesafede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.Olay30 Ekim gecesi merkez Meram ilçesi Furkandede Caddesi ile Taş Cami Uzunharmanlar Caddesi kesişimin de meydana geldi. 2006 yılında bir arkadaşı ile birlikte düzenlediği silahlı saldırıda iki kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hüküm giyen Metehan Araç'ın içinde bulunduğu otomobile başka bir araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Daha önce cinayeti işlediği bölgede uğradığı saldırıda ağır yaralanan Araç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.