Haberler Yaşam Haberleri 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir?
Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:48 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:48

17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: 17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir?



SEÇENEKLER

B- IV. Murad ve İbrahim (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
17. yüzyılın ikinci çeyreğinde Osmanlı Devleti yönetiminde büyük etkisi olan Kösem Sultan, hangi iki padişahın annesidir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA