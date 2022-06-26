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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:56 Son Güncelleme: 26.6.2022 12:27

1700 yıllık mozaik taşınıyor

FERHAT LAP FERHAT LAP
1700 yıllık mozaik taşınıyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 1700 yıllık mozaiğin, Amasya Arkeoloji Müzesi’ne taşınma çalışmalarını yerinde inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2013 yılında Amasya'da yapılan bir kazıda bulunan ve Roma döneminden kalma olduğu tespit edilen 1700 yıllık mozaiğin, Valilik tarafından gerçekleştirilen Amasya Arkeoloji Müzesi'ne taşınma çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Masatlı'ya bilgi veren Amasya Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Özdemir, "Amasya Merkez Gökmedrese Mahallesi'nde Amasya Müzesi Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Erken Doğu Roma dönemine (M.S. 4-6 yüzyıllar) tarihlenen taban mozaikleri açığa çıkarıldı. Amasya çevre yoluna sıfır mesafede gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yer yer tahrip edilmiş mozaiklerin yaklaşık 80 metrekare'lik bölümü sağlam olarak açığa çıkarıldı" dedi.

Arkeoloji Müzesi Müdürü Özdemir, "Söz konusu taban mozaiğinde iki adet figürlü merkezi göbek bulunmaktadır. Bu iki göbeğin etrafında geometrik desenlerden oluşan panolar ve kuşaklar yer almaktadır. Birinci figürlü kuşakta; yuvarlak deniz dalgası motifi bordür ile çevrelenmiş göbek içerisinde; gövdenin üst yarısı cepheden tasvir edilmiş saçları ortadan ayrılmış saç bantlı, uzun saçlı sol elinde oval küre, sağ elinde bitki dalı ile ucu kıvrık asa tutan ve başı iki yanında Grekçe PARE. BOLH yazısı bulunan figür betimlemesi bulunmaktadır. İkinci figürlü oval göbekte ise, yine gövdenin üst yarısı cepheden kısa dalgalı saçlı saçlarını ortadan ayrık, saç bantlı, tebessüm eden yüz ifadeli, toka giyinmiş şekilde ve sağ eli göğüs hizasına kadar kalkmış biçimde tasvir edilmiş bir figür ve başının sağında ve solunda Grekçe/Latince KTI-CIC yazısı bulunmaktadır. Bu figür ve Ktisis yazısı; cömert, bağış veya vakıf anlamına gelmekte olup, aynı zamanda iyi dilek olarak betimlenmiştir. Söz konusu figürler Roma ve Doğu Roma dünyasında ev, hamam ve kilise tabanlarının mozaiklerinde koruyucu tanrıça olarak betimlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Masatlı'da kurtarma kazısında ortaya çıkan Roma Dönemi'nden kalma yaklaşık 1700 yıllık mozaiklerin, tarihin tanığı olarak adlandırılan Amasya'ya yeni bir sayfa, yeni bir başlık açacağını düşündüklerini söyledi. Vali Masatlı "Bu bölgede devam edecek kazılarla, burada var olan bir yerleşim yerinin kalıntıları mutlaka bulunacaktır. Bu kazılar devam edecektir." dedi

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1700 yıllık mozaik taşınıyor
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