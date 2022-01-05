Son dakika haberi | Antalya’da dehşete düşüren olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı!

Son dakika haberi... Antalya'da Vural E. (58) arkadaşı 2 çocuk annesi Saadet Tutkanç'ı 17 Aralık tarihinde boğarak öldürdükten sonra evdeki çeyiz sandığına koyup memleketi Malatya'ya kaçtı. Vural E, 18 gün sonra 4 Ocak tarihinde polise giderek Antalya'da cinayet işlediğini itiraf etti. Korkunç vahşet Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gitmesi ile ortaya çıktı.
NAYLON İLE SARMIŞ
İşsiz olan Vural T. Antalya'da arkadaşı Saadet Turkanç'ı 17 Aralık tarihinde evde çıkan tartışmada boğarak öldürdüğünü. Daha sonra cesedin kokmaması için çeyiz sandığına koyup naylon ile sardığını sonrada sandığı kilitleyip Malatya'ya kaçtığını söyledi. Vicdan azabına dayanamadığı için polise itirafta bulunduğunu söyledi.
ANTALYA POLİSİ VAHŞET İLE KARŞILAŞTI
Korkunç cinayetin ardından Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumu Antalya polisine bildirdi. Gelen telefonun ardından Muratpaşa İlçesi Üçgen Mahallesi Şarampol Caddesi'ndeki adrese giden ekipler Saadet Turkanç'ın cesedinin bulunduğu dairenin kapısını çilingir vasıtası ile açtı. Kilitli sandığı da açan ekipler 2 çocuk annesi Saadet Turkanç'ın tanınmaz haldeki cesedi ile karşılaştı. Evde yapılan çalışmanın ardından ceset gece Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaşanan vahşetin ardından polis Saadet Tutkanç cinayetini yakınlarına bildirdi. Sabaha karşı cesedi teşhis etmeye gelen talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçidi. Burada yapılan otopsinin ardından Saadet Tutkanç'ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 annesinin eşyaları görevlilerce yakınlarına teslim edildi.
ANTALYA'YA GETİRİLDİ
Öte yandan cinayet zanlısı Vural E. ise Antalya'ya getirilmek için Malatya'dan yola çıkarıldı. Vural'ın polislere, "Her gece rüyalarıma giriyordu. Artık kabus görüyordum. Vicdan azabından ölmemek için polise gidip itirafta bulundum" dediği iddia edildi.