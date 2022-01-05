Son dakika haberi | Antalya’da dehşete düşüren olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı!

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan vahşetin ardından polis Saadet Tutkanç cinayetini yakınlarına bildirdi. Sabaha karşı cesedi teşhis etmeye gelen talihsiz kadının yakınları sinir krizi geçidi. Burada yapılan otopsinin ardından Saadet Tutkanç'ın cansız bedeni yakınları tarafından alınarak Antalya'da gözyaşları içinde toprağa verildi. 2 annesinin eşyaları görevlilerce yakınlarına teslim edildi.

ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Öte yandan cinayet zanlısı Vural E. ise Antalya'ya getirilmek için Malatya'dan yola çıkarıldı. Vural'ın polislere, "Her gece rüyalarıma giriyordu. Artık kabus görüyordum. Vicdan azabından ölmemek için polise gidip itirafta bulundum" dediği iddia edildi.