Haberler Yaşam Haberleri 18 kişilik bahis çetesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi
Giriş Tarihi: 27.9.2022 10:37 Son Güncelleme: 27.9.2022 10:49

18 kişilik bahis çetesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayan ve oynatanlara yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 17'si yakalandı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
18 kişilik bahis çetesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yurt dışı bağlantılı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi" hakkındaki kanuna muhalefet suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin merkez ilçeler ile Torbalı ilçesinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka dekontu, 1 ruhsatsız tabanca ve 24 fişek ele geçirildi. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Mersin'de polisevine teröristlerden kalleş saldırı: 1 polis şehit oldu, bir polis yaralandı
Tarihin en büyük krizini yaşayan İngiltere'ye yeni şok! Sterlin çöktü
Wanda Nara ve Mauro Icardi’nin paylaşacakları servet dudak uçuklattı! Ünlü çiftin mal varlıkları ortaya çıktı...
Son dakika | Türkiye'de devrim gibi adım: Her hastaya bir oda!
İBB’ye Antik Roma Hipodromu tepkisi: Bazı hayallerin kurulması ihanettir
Son dakika haberi: Olay Milli Takım iddiası! "Bu eğer doğruysa..." | Ahmet Çakar'dan flaş ifadeler
SON DAKİKA | Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile uyarı: Güneşe aldanmayın! Sağanak yağış geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Jorge Jesus sayesinde para basacak! Ali Koç’a raporu iletti…
SON DAKİKA | Mersin'deki polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberi: Hamit Altıntop'a olay sözler! "Türk halkına saygısızlıktır"
ARKADAŞINA GÖNDER
18 kişilik bahis çetesi İzmir polisinin operasyonuyla çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA