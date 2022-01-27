18 Mart Hatime Ana Ulu Cami’nde 10 bin kişi saf tutacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsünde, İÇDAŞ tarafından yaptırılan 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami Diyanet İşleri Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş'ın da katılımıyla yarın açılıyor. 16. yüzyılın estetik mimarisini yansıtan cami 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunarken, camide ayrıca sanat alanında eğitim, kurs ve sergilerin düzenleneceği salonlar olacak.

3 ESERİN AÇILIŞINI YAPACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, bir dizi açılışlarda bulunmak üzere yarın Çanakkale'ye geliyor. Sabah saatlerinde Çanakkale'ye gelecek olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, önce Aile ve Gençlik Merkezi ve Yahya Çavuş Erkek Kur'an Kursu'nun açılışını yapacak. Ardından da 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nin açılışına katılacak.

16. YÜZYIL MİMARİSİ TEKNOLOJİYLE HARMANLANDI

Temeli 2019 yılında atılan cami, üniversite yönetimi tarafından tahsis edilen arsa üzerine selatin camisi mimarisiyle tasarlandı. İzlerini 16. yüzyılın estetik mimarinden alan cami, 21. yüzyılın teknolojisini de harmanlayarak inşa edildi.

10 bin kişi kapasiteli cami 20 bin metrekare inşaat alanına ve 4 bin araç kapasiteli otoparka sahip. Toplamda 5 bin 244 metrekare alandan oluşan camide, taç kapı girişi ile vurgulanan iç avlu bulunurken, ana yapıda 2 bin metrekare bodrum kat, 2 bin 25 metrekare zemin kat, 762 metrekare mahfil katı ibadet alanı olarak düzenlendi. 22 kubbe ile kare formunda tasarlanan avlu kısmına 3 farklı yönden açılan kapılar ile ulaşılan camide, 2 bin 772 metrekare alana sahip iç avlu bulunuyor.

ŞEHRİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Bodrum katında tuvalet ve abdesthaneler, kütüphane, sergi ve atölye alanları, çocuk oyun salonu, toplantı odası, derslik ve seminer odaları yer alan caminin oturum alanı 4 bin 800 metrekare, bahçe alanı 14 bin 200 metrekareden oluşuyor. 60 metre yükseklikte iki şerefeli 4 minare ile 55 metre yükseklikte tek şerefeli 2 minare bulunan ve Çanakkale'nin en büyük camisi olan 18 Mart Hatime Ana Ulu Cami'nde 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ezan sesi camideki altı adet, iki şerefeli minarelerden yükselecek. Camide İslami kültür sanat alanında eğitim, kurs ve sergilerin düzenleneceği salonlar olacak. Cami eğitim külliyesi bakışıyla ele alınarak işlevsellik kazandırılacak.

"BÜYÜK BİR İMKAN"

Caminin ibadete açılmasıyla şehre önemli bir değer kazandıracağının söyleyen Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu, "Bu büyüklükte bir camimiz şehrimizde yoktu. Üniversitemizin kampüsünde yer alması öğrencilerimiz açısından da büyük bir imkan. Camimizin içinde yer alacak olan Sergi alanları, kütüphane ve sosyal donatılar ibadethanemize ayrı bir değer katacak" dedi.