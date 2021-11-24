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Giriş Tarihi: 24.11.2021 15:13 Son Güncelleme: 24.11.2021 15:22

18 ton ele geçirdiler! Piyasa değeri 8.5 milyon lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
18 ton ele geçirdiler! Piyasa değeri 8.5 milyon lira...

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, piyasa değeri sekiz milyon 500 bin lira olan 18 ton 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli üç ilde 15 adrese eş zamanlı kaçak nargile tütünü operasyonu düzenledi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri sekiz milyon 500 bin lira olan 18 ton 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte irsaliyeler düzenledikleri ve "İhracat" süsü vererek tırlarla İstanbul'a getirdikleri kaçak nargile tütünlerini depolarda sakladıkları belirtildi.

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18 ton ele geçirdiler! Piyasa değeri 8.5 milyon lira...
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