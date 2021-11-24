18 ton ele geçirdiler! Piyasa değeri 8.5 milyon lira...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli üç ilde 15 adrese eş zamanlı kaçak nargile tütünü operasyonu düzenledi. 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri sekiz milyon 500 bin lira olan 18 ton 100 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sahte irsaliyeler düzenledikleri ve "İhracat" süsü vererek tırlarla İstanbul'a getirdikleri kaçak nargile tütünlerini depolarda sakladıkları belirtildi.