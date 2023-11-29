18 yaşındaki Emirhan 17 gün sonra hayatını kaybetti

Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki Emirhan Bostancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 10 Kasım 2023 günü, Kütahya Tavşanlı karayolunun 5. kilometresinde, otomobil ile minibüs çarpışmıştı. Kazada yaralanan 25 yaşındaki Halil İbrahim Bostancı ve Emirhan Bostancı KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Halil İbrahim Bostancı tedavisinin ardından tabirci edilirken, Emirhan Bostancı, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.