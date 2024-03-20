18 yaşındaki Mustafa kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Hurdacılar Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Hurdacılar Caddesi'nden 75'inci Yıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Yaldız idaresindeki motosikletiyle park halinde bulunan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile servis aracının arkası içeriye yamuldu. Kaza esnasında motosikletli Yaldız, yola savuldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Yaldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen tekstil işiyle uğraşan baba Yasin Yaldız, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri kaza yakılarının güçlükle sakinleştirdi. Kazayı öğrenen arkadaşları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Mustafa Yaldız'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesi, sevenleri ve arkadaşlarını gözyaşları arasında Antalya'da toprağa verildi.