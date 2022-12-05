18 yıl arayla iki evlat acısı

Antalya'nınAlanya ilçesinde kaybolan Elif Emeksiz'in (32) cansız bedeni, Alanya Kalesi'ndeki 50 metrelik uçurumun dibinde, kayalıklar arasında bulundu. Elif'in kardeşi Ebru'nun da, 18 Temmuz 2004'te henüz 8 yaşındayken trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı. Ebru'ya çarpıp kaçan sürücüyü yıllarca arayan, hatta bu uğurda internet sitesi dahi kuran baba İbrahim Emeksiz, ikinci kez yaşadığı evlat acısıyla yıkıldı. Acılı baba, "Düşme dediler ancak ben inanmıyorum. Ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Elif dün kardeşi Ebru'nun yanında toprağa verildi.