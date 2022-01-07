Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.