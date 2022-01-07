Haberler Yaşam Haberleri 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?
Giriş Tarihi: 7.1.2022 23:12 Son Güncelleme: 7.1.2022 23:13

1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

1871’de ABD Ohio’da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: 1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?

A- Savcıyı kızdırıp dayak yiyerek
B- Hakimi kandırıp yerine geçerek
C- Müvekkilini kazara vurup yaralayarak
D- Kendisini kazara vurup öldürerek (CEVAP)

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1871'de ABD Ohio'da, bir cinayet davasında, maktulün kendini kazara vurduğunu göstermek isteyen avukat Clement Vallandigham mahkemede jüri önünde hangisini yaparak müvekkilinin beraat etmesini sağlamıştır?
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