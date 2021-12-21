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Giriş Tarihi: 22.12.2021

19 bin 859 yeni vaka, 187 vefat

ANKARA
19 bin 859 yeni vaka, 187 vefat
Türkiye'de dün 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 25 bin 532 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.36 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 125 milyon 761 bin 472 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadesini kullandı.

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19 bin 859 yeni vaka, 187 vefat
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