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Giriş Tarihi: 21.1.2023

19 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi. Uzmanlar: Öğrencilerimiz tatili bilgisayar ve telefon başında değil, dinlenerek, okuyarak geçirmeli

19 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı
2022-2023 eğitim-öğretim yılının 12 Eylül 2022'de başlayan birinci dönemi, dün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapacak öğrenciler, 6 Şubat'ta ders başı yapacak. 2'nci ara tatil ise 17-20 Nisan arasında yapılacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ise 16 Haziran'da sona erecek. Yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar verilecek.



TÜM OKULLARDA YEMEK
İkinci dönemin başlamasından itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verilecek. Taşımalı eğitim ve pansiyonu bulunan okullardaki öğrencilerle birlikte ücretsiz yemekten yararlanan öğrenci sayısı 1.8 milyondan 5 milyonun üzerine çıkacak. İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nda da karne töreni düzenlendi. Eyüpsultan Belediyesi'nce hazırlanan etkinliklerde karne töreni adeta şölene dönüştü. Öğrencilerin okuduğu şiirlerle başlayan törende Okul Müdürü, öğrencilere geçtiğimiz günlerde açılan Rami Kütüphanesi'ni ziyaret ederek üye olmalarını, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti. Öğrenciler önce dans gösterisi yaptı, sonra yüzlerce renkli balonu göğe bıraktı.



ONLAR DA UNUTULMADI
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden aynı zamanda da eğitimlerini sürdüren lösemili çocukların karnelerini dağıttı. Mardin Midyat'ta halk arasında "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastası 3. sınıf öğrencisi Muhammed Güneş (9) ve ağabeyi 4. sınıf öğrencisi Civan Güneş (15) karnelerini evlerinde verildi.

HEM KARNE HEM FORMA
Trabzon'un 18 ilçesinde 145 bin öğrenciye Trabzonspor tarafından takımın forması hediye edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Şehit Pilot Yüzbaşı İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler hem karne hem forma sevinci yaşadı.


KARNEYE VERİLEN TEPKİ ÇOCUKLARI OKULDAN SOĞUTUYOR
Uzmanlar, karnenin öğrencilerin gelişimine destek aracı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, "Öğrenciyi olumsuz niteliklerle etiketlemek, akranları ile kıyaslamak, cezalar vermek karnenin gelişim izleme ve destekleme amacını ortadan kaldırır. Karneye verilen bu tarz tepkiler, öğrencileri okuldan da soğutabilir" dedi.

Ceyda KARAASLAN/SABAH Mustafa KAYA- Özgür ÖZDEMİR - Mehmet NAYIFOĞLU - İlhan DEMİRCİOĞLU/SABAH

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