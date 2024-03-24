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Giriş Tarihi: 25.3.2024

19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı

İLKER TURAK İLKER TURAK
19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde organizatör ve düzensiz göçmenlere yönelik "KALKAN-16" operasyonları düzenlendi. Operasyonda; 19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 10 organizatörünse işlemleri devam ediyor.
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19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı
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