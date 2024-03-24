Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Muğla ve Bursa merkezli 6 ilde organizatör ve düzensiz göçmenlere yönelik "KALKAN-16" operasyonları düzenlendi. Operasyonda; 19 organizatör ve 173 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 7'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 10 organizatörünse işlemleri devam ediyor.