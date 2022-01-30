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Giriş Tarihi: 30.1.2022 13:43

19 yaşındaki genç babasını öldürdü

DHA
19 yaşındaki genç babasını öldürdü

Malatya'da annesi ile tartışan babasını av tüfeği ile öldüren Musap Yılmaz (19), ifadesinde "Yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim" dedi.

Olay, dün Çamurzu Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Besicilik yapan Bayram Yılmaz (53) ile eşi Zahide Yılmaz (53) tartışmaya başladı, bu sırada eve gelen çiftin çocuklarından Musap babasına tepki gösterdi. Daha sonra evden çıkıp, dışarıdan aldığı av tüfeğiyle geri dönen Musap Yılmaz, babasına ateş etti. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla gelen polis ekipleri, Musap Yılmaz'ı gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette suçunu kabul eden Musap Yılmaz, ifadesinde şunları söyledi:

"Babam evde sürekli annemle kavga ediyordu. Eve gelince yine annemle kavga ettiklerini görünce sinirlendim. Babamı kavga etmemesi için uyardım ama o beni tersledi. Dışarı çıkmak isterken, kapı girişindeki tüfeği fark ettim. O anda yaşadığım öfke ile tüfeği alarak ateş ettim."

İşlemleri tamamlanan Yılmaz, sabah saatlerinde 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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19 yaşındaki genç babasını öldürdü
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