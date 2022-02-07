19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'de 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş'la aynı evde yaşıyordu. İkamet ettikleri İçerenköy'deki evde 4 Ocak 2001 tarihinde başına çekiçle vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen genç kızın dosyası 19 yıl faili meçhul kalmıştı. İstanbul Anadolu Başsavcılığı, genç kızı öldürdükleri iddiasıyla cinayetten 19 yıl sonra tutuklanan babası Nezih Çinkitaş ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş hakkında, "Altsoy'dan akrabayı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.
RAPORDA BIÇAKLA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞ
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş katıldı. Duruşmada taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada verilen savcılık mütalaasında Hande Çinkitaş'ın bıçakla öldürüldüğünün tespit edildiği ve bıçağın kesici kısmından alınan sürüntü örneklerinde elde edilen DNA profilinin majör yoğunlukta sanık Nezih Çinkitaş'a ait olduğuna dair rapor geldiği aktarıldı.
'SANIKLAR BİRLİKTE HAREKET ETMİŞTİR'
Mütalaada yer alan tanık beyanlarına göre Hande Çinkitaş ile üvey annesi Şehnaz Çinkitaş'ın arasının bozuk olduğu, maktul Hande Çinkitaş'ın eve girdiği 8.30-8.50 sıralarından sonra eve giren başka birinin tespit edilemediği, Çinkitaş'ın eve girmesi sonrası sanıkların birlikte hareket ederek Çinkitaş'ın başına önce çekiçle vurduğu, ardından bıçaklayarak öldürdükten sonra evden ayrıldıkları kaydedilirken evin kapısınınsa zorlanmadığı vurgulandı.
SANIKLARIN ZEVK DUYARAK ÖLDÜRDÜKLERİ VURGULANDI
Sanıkların sırf Hande Çinkitaş'ı öldürmek için ve Çinkitaş'ın acı çekmesinden zevk duymak için öldürdükleri gerekçesiyle mütalaada sanıklar Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş'ın 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
BERAATLERİNİ İSTEDİLER
Duruşmada tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, 'Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim' şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Şehnaz Çinkitaş ise 'O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yönetmedi. 2020 Kasım'da da aynı şey söylendi' diyerek beraatini istedi. Mahkeme ise davanın ertelenmesine karar verdi.Hande Çinkitaş davasında mütalaa: Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi