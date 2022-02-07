19 yıl sonra çözülen Hande Çinkitaş davasında yeni gelişme

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Duruşmada tutuksuz sanık Nezih Çinkitaş, 'Mütalaaya katılmıyorum. Olay hafta içiydi. 1984-2020 tarihleri arasında esnaf olarak aynı yerde çalıştım. Haftanın 6 günü fiili çalışan birisiyim. Beraatimi talep ederim' şeklinde konuştu. Tutuksuz sanık Şehnaz Çinkitaş ise 'O dönemde her vaktimiz sorgulandı, gece de sorgulandık. Bana emniyet yetkilileri herhangi bir suçlama yönetmedi. 2020 Kasım'da da aynı şey söylendi' diyerek beraatini istedi. Mahkeme ise davanın ertelenmesine karar verdi.

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