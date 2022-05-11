19 yıl sonra gelen itiraf! 4 çocuğundan birisi amcadan biri enişteden çıktı

Son dakika haberi... İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan davaya göre, temizlik görevlisi olarak çalışan F.D. (44) ile A.D. (36) 2003 yılında evlendi. Çiftin bu evliliğinden 4 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre F.D. 13 ve 6 yaşlarında olan iki çocuğunun kendisinden olmadığını çevresinden duydu. Bu durumu eşine sorduğunda iki çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenen F.D. büyük şok yaşadı.

Hürriyet'te yer alan habere; Kız çocuğunun kız kardeşinin eşinden, oğlunun da öz amcasından olduğunu eşinin itirafıyla öğrenen F.D. duyduklarına inanamadı. Çocuklarının kendisinden olup olmadığının tespiti için Aile Mahkemesi'ne başvuran F.D., soy bağının reddi davası açtı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen DNA sonucunda iki çocuğunun da kendisinden olmadığını bir kez daha mahkemede öğrenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan F.D., bu defa eşine 'zina' nedeniyle Boşanma davası açtı.